Così in campo. Sono sessanta i tifosi al seguito. Le formazioni

CATANZARO - CARRARESE - Stadio Ceravolo, ore 17,15
CATANZARO (4-2-3-1): Pigliacelli; Favasuli, Brighenti, Antonini, Verrengia; Rispoli, Pontisso; Liberali, Iemmello, Nuamah; Pandolfi. A disp. Alesi, Di Chiara, Bettella, Frosinini, Buso, Cissé, D’Alessandro, Buglio, Cassandro, Liberali, Oudin, Petriccione, Borrelli, Marietta, Pittarello. All. Aquilani. Allenatore: Aquilani.
CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon, Hasa, Zuelli, Bozhanaj, Cicconi; Finotto, Abiuso. A disp.: Fiorillo, Garofani, Salamon, Calabrese, Oliana, Bouah, Melegoni, Parlanti, Sekulov, Rubino, Accornero, Arena, Distefano. All. Calabro.
Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno; assistenti Zingarelli di Siena e Zezza di Ostia Lido; quarto uomo Angelillo di Nola; Var Camplone di Pescara; Avar Marini di Roma 1.
CARRARA – Tante incognite nella formazione dei calabresi che schiererà Alberto Aquilani. Da capire soprattutto se qualcuno dei diversi nuovi acquisti, tutti disponibili tranne Di Francesco, entrerà subito nell’undici titolare. Uno potrebbe essere Pandolfi al posto di Pittarello. All’appello mancano gli under Bashi e Seha oltre a Pompetti che ne avrà almeno per altri tre mesi dopo l’infortunio procuratogli proprio da Hasa, neo giocatore della Carrarese che per questo potrebbe non avere una bella accoglienza dai tifosi giallorossi. Nel Catanzaro torna disponibile in difesa Brighenti che dovrebbe riprendersi una maglia da titolare.
Per quanto riguarda i tifosi carrarini al seguito della squadra ieri il numero dei tagliandi venduti si era attestato sulla sessantina. Si tratta di una delle lunghe trasferte del campionato.
Gian.Bond.
