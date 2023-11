così in campo Zanon e Grassini in “competizione“ per la fascia destra

CARRARESE(3-5-2): Bleve; Di Gennaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Della Latta, Schiavi, Belloni, Cicconi; Capello, Simeri. A disp. Mazzini, Tampucci, Cartano, Cerretelli, Zuelli, Raimo, Grassini, Sementa, Palmieri, Morosini, Panico, Opoola. All. Dal Canto.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierno, Broso, Mesik, Milani; Tunjov, Squizzato, Aloi; Merola, Tommasini, Cangiano. A disp. Ciocci, Floriani, Moruzzi, Di Pasquale, Staver, Pellacani, De Marco, Mora, Dagasso, Franchini, Manu, Masala, Accornero, Cuppone, Vergani. All. Zeman.

Arbitri: Cavaliere di Paola.

Assistenti: Allocco di Alba-Bra e Cerilli di Latina.

Quarto ufficiale: Andreano di Prato.

Stadio: dei Marmi (ore 14).

CARRARA – Sono essenzialmente tre i ballottaggi nella Carrarese. Il primo riguarda la fascia destra e vede in competizione Zanon e Grassini. L’altro dubbio è sul ruolo di mezzala sinistra contesto da Palmieri e Belloni. In attacco, infine, per far coppia con Capello sembra in vantaggio Simeri su Morosini e Panico. Tutti a disposizione nel Pescara con Pellacani che pur con un problemino al ginocchio si è allenato e dovrebbe andare in panchina. In difesa sulla fascia sinistra Milani potrebbe prendere il posto di Moruzzi che ha sempre giocato titolare nell’ultimo periodo. In mediana ai lati del regista Squizzato ci saranno l’estone Tunjov, ex di turno, a destra con Aloi, rimasto in panchina nelle ultime tre gare, in vantaggio per il ruolo di mezzala sinistra. Come punto di riferimento offensivo dovrebbe essere confermato Tommasini.

Gian. Bond.