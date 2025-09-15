Così le altre. Il Grosseto si impone sul Foligno

Proprio come il Siena, anche il Grosseto è riuscito a riscattare subito il ko incassato domenica scorsa alla prima giornata: la squadra di Indiani si è imposta 1-0 sul Foligno, grazie alla rete di Benedetti. Niente da fare invece per il Prato, incappato nella seconda sconfitta consecutiva: il lanieri, stavolta, sono capitolati in casa del Camaiore. Sono quindi tre, al momento, le squadre a punteggio pieno: guida la classifica il Tau Altopascio che dopo la Robur ha archiviato con un successo anche la pratica Sansepolcro, il Follonica Gavorrano, vittorioso sul Poggibonsi (a segno, di nuovo, Giordani, autore di tre gol in due partite) e il Seravezza Pozzi che ha espugnato il campo del Cannara. Gran tonfo del Ghiviborgo che dopo aver fatto cinquina all’esordio stritolando il Camaiore, ieri pomeriggio si è dovuto arrendere 3-0, il risultato più rotondo della seconda giornata, al Trestina. Non si sono fatti male, invece, il Montevarchi e il San Donato Tavarnelle, rientrati negli spogliatoi con un punto e un gol a testa (la curiosità: è l’unico pareggio nei primi 180 minuti giocati). Lo Scandicci, infine, l’ha spuntata sul Terranuova Traiana.