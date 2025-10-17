Cosignani carica la Civitanovese: "Dobbiamo centrare la prima vittoria"

Archiviato il discorso Coppa Italia, la Civitanovese deve rituffarsi con i pensieri al campionato per risalire una classifica al momento deficitaria. Tuttavia la gara persa mercoledì contro il Chiesanuova (1-2) non può non aver lasciato qualche campanello d’allarme, dato che non si è saputo gestire un vantaggio ampio, tra l’esito dell’andata (0-2) e il gol di Garcia al settimo della ripresa. "Abbiamo rischiato – ammette il terzino Andrea Cosignani –, forse eravamo troppo rilassati per via dell’andata, mentre loro non avevano niente da perdere e si sono espressi al meglio. Tuttavia, non credo sia un dramma. Abbiamo da poco cambiato allenatore e quindi dobbiamo abituarci al nuovo modulo. Ma se lavoriamo bene e mettiamo in pratica quanto il mister ci dice, i risultati e le prestazioni arriveranno". La bella notizia è il recupero dello stesso Cosignani che aveva saltato la gara contro il Montefano per un pestone rimediato in allenamento. "Dalla lastra – dice il classe 2006 – non è emersa alcuna microfrattura. Martedì mi sono allenato regolarmente e mercoledì ho giocato. Ora sono a posto". Recupero che si aggiunge anche a quello del centrocampista Thiago Guedack. Il prossimo avversario in campionato è la Sangiustese, che la Civitanovese ha già affrontato in Coppa Italia avendo la meglio ai calci di rigore. "La vittoria è fondamentale – spiega Cosignani –, ma non sarà facile ottenerla perché la Sangiustese, con il cambio di allenatore, ha iniziato a raccogliere punti. Dobbiamo dare il massimo per centrare il primo successo. Siamo veramente un gruppo unito, dove tutti remano verso la stessa direzione. Poi, certo, è il campo a parlare. Sono convinto che potremo toglierci delle belle soddisfazioni".

Francesco Rossetti