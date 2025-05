Cosmo srl dalla Campania pronta a rilevare la Civitanovese con un'offerta di 300mila euro

Proviene dalla Campania la realtà interessata a rilevare le sorti della Civitanovese. Si chiama "Cosmo srl" ed è una azienda di costruzioni che si occupa di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, recupero e risanamento edilizio, ristrutturazione urbana ed impianti tecnologici. La sua sede legale è a Pompei, mentre quella operativa si trova a Scafati, nel Salernitano. Nella lettera di manifestazione di interesse indirizzata al club rossoblù e inoltrata nella giornata di lunedì scorso, questa azienda campana avrebbe messo offerto la bellezza di 300 000 euro, una cifra che di questi tempi non si registra tutti i giorni se l’oggetto del desiderio è una società calcistica che milita nel campionato di Eccellenza. Se l’offerta venisse valutata positivamente dall’attuale patron rossoblù Mauro Profili, la Cosmo vorrebbe riservarsi dieci giorni di tempo per condurre tutte le verifiche contabili del caso.

Precedentemente, però, si era parlato di un consorzio che riunisce diverse aziende edili, mentre ora spunta un’impresa sola. Tuttavia, ci sarebbe del vero anche in questo poiché la "Cosmo" farebbe realmente parte di un consorzio edile con lavori portati avanti anche nelle Marche. Di questo, però, si saprà meglio nei giorni successivi. Nella sua missiva, gli offerenti avrebbero dichiarato di voler riportare la Civitanovese in categorie superiori all’Eccellenza e aperto alla possibilità di una quota societaria riservata ad una rappresentanza di tifosi. Poi, sempre gli imprenditori edili intenzionati a rilevare la Civitanovese, avrebbero fatto riferimento a collaborazioni con un noto sponsor tecnico e un "advisor di rilevanza nazionale". Un progetto annunciato come "pluriennale", con la volontà di coinvolgere anche il settore giovanile per potenziarlo e, più in generale, una vicenda nella quale il sindaco Fabrizio Ciarapica ha assunto un ruolo da intermediario tra le parti.

Primo cittadino che nelle passate settimane ha contattato l’ex calciatore Michele Paolucci per proporlo nel ruolo di direttore sportivo dell’eventuale nuova compagine. Guardando in casa rossoblù, Mauro Profili resta in silenzio e nel frattempo valuta attentamente la situazione. Per il massimo vertice societario non sarebbe semplice lasciare dopo quasi otto anni di governance, ma 300mila euro rappresentano un’ipotesi più che allettante. Probabilmente, ci vorrà qualche giorno prima che venga maturata una risposta in merito alla proposta dei campani.