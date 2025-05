Cosmo srl rinnova l'offerta per l'acquisizione della Civitanovese

C’è un’altra lettera agli indirizzi della Civitanovese. Alla manifestazione di interessi giunta agli indirizzi societari nella giornata di lunedì da parte della "Cosmo srl", non è seguita alcuna risposta da parte dell’attuale società rossoblù, dunque gli offerenti si sono rifatti vivi ieri attraverso una nuova comunicazione. Nella seconda lettera, avrebbero chiesto all’attuale società rossoblù una risposta nel tempo massimo di sei giorni, pena l’abbandono dell’offerta.

Ricapitolando: nella missiva inviata lunedì scorso, la "Cosmo srl", società di costruzioni con sede legale a Pompei e sede operativa a Scafati (nel salernitano) ha messo nero su bianco il proprio interessamento ad acquisire il sodalizio rivierasco, club che dalla prossima stagione ripartirà dall’Eccellenza avendo maturato sul campo la retrocessione a margine del playout perso lo scorso 11 maggio contro gli abruzzesi del Notaresco. Per l’occasione, la "Cosmo" ha anche spiegato di agire per conto del consorzio "Unyon Scarl", un raggruppamento temporaneo di imprese operanti sempre nel settore edile, specificando di essere disposta ad arrivare ad un’offerta massima di 300.000 euro. Cifra che, se venisse valutata positivamente, sarebbe vincolata ad un periodo di 10 giorni che la società offerente si riserverebbe per condurre tutte le verifiche contabili del caso.

A questa proposta, il patron Profili non ha ancora replicato, perciò resta difficile pensare che l’operazione possa davvero realizzarsi. Almeno per ora. Da quanto si apprende, il massimo vertice societario vorrebbe conoscere i potenziali acquirenti veri e propri, perché finora ha partecipato ad un incontro in cui erano presenti soltanto i loro rappresentanti legali e commerciali. Sull’operazione, però, vi è il bene placito del sindaco Fabrizio Ciarapica.

La vicenda non finisce qui. Sempre il primo cittadino dovrebbe prendere parte ad un incontro in programma oggi: saranno presenti alcuni tifosi e qualche rappresentante del gruppo interessato. Infatti, la ‘Cosmo’ e il suo consorzio di riferimento, "Unyon Scarl", sarebbero disposti anche alla presenza di una rappresentanza di supporters nella compagine societaria. Tuttavia non è ancora chiaro chi si presenterà all’appuntamento per conto dei consorziati. Comunque si tratterebbe di un’occasione per presentare il progetto, nella missiva annunciato come "pluriennale" e valevole della "collaborazione di un noto sponsor tecnico" e un’impresa attiva nel campo della riqualificazione energetica.