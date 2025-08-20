Cossu, l’analisi di un addetto ai lavori. "Di fronte due squadre incomplete»

Alessandro Cossu, dirigente calcistico di lungo corso, grazie ad une vastissima rete di contatti costruita negli anni e mantenuta con competenza e serietà, è tra gli "addetti ai lavori" più aggiornati in assoluto quando si fa riferimento alla Serie D. A meno di venti giorni dal via del campionato quale collocazione possiamo dare ad una Recanatese profondamente rinnovata? "La campagna acquisti è stata interessante ed intelligente ma nel frattempo certi equilibri sono cambiati. Se non si vorrà soffrire ci dovrà essere un grande lavoro dell’allenatore, ma soprattutto alcuni rinforzi sono necessari, almeno uno per reparto".

Anche perché, allo stato attuale, la rosa, se non si prendono in considerazione i giovanissimi ed i quasi esordienti, appare risicatissima: "So bene che le risorse a disposizione non consentono grandi margini di errore. Dovranno essere innesti di giocatori che hanno questa categoria nel sangue e che possano rappresentare davvero un valore aggiunto, per esperienza e per grinta. Solo in un contesto del genere poi i ragazzi promettenti che ci sono possono davvero progredire ed emergere".

Sabato c’è questo derby di Coppa Italia con la Maceratese che forse arriva troppo presto ma che tuttavia qualche indicazione saprà darla.

"Certo, anche perché sinora non ci sono stati molti test con compagini di pari livello. Le incognite dei biancorossi sono altre: Macerata è una grande piazza che viaggia sulle ali di uno splendido campionato vinto. Per loro una buona partenza è fondamentale, proprio per alimentare quell’entusiasmo che si è creato. Anche in questo caso però mi sembra che manchi qualcosa, specie in difesa. Tante volte abbiamo detto che si poteva attendere sino a settembre, ma adesso il tempo stringe e collocare poi giocatori nuovi, a campionato in corso, presenta notevoli problemi".

I nomi delle favorite del girone sono arcinoti: Teramo e L’Aquila in primis, forse Ostiamare, Giulianova ed Ancona a ridosso. Qualche nome da aggiungere?

"Penso che la Vigor Senigallia abbia operato benissimo portando in rossoblù gente come Gambini, Braconi o Tonelli, giusto per citarne alcuni. In panchina poi c’è una certezza assoluta come Beppe Magi e ci sono i presupposti per lottare nelle prime posizioni. Non si parla molto poi del Notaresco che invece si è mosso con intelligenza, ricordo Pjetri e Buonavoglia. Sarà davvero un raggruppamento bello ma durissimo".