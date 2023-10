Costone travolge Altopascio: +60 da record!

ALTOPASCIO

49

COSTONE

109

ALTOPASCIO: Falchi, Dal Canto 6, Nieri 4, Bonfanti, Bini Enabulele 2, Galligani 4, Chiarugi, Corvino, Baroncelli, Doveri 16, Michelotti, Mencherini 17. Allenatore Traversi.

COSTONE: Banchero, Tognazzi 2, Ceccarelli, Radchenko 10, Massari 2, Terrosi 12, Banchi 8, Zeneli 10, Piattelli 10, Ondo Mengue 22, Bruttini 12, Nasello 19. Allenatore Tozzi.

Parziali: 12-23, 31-53, 41-87.

Arbitri: Barbanti, Zini.

BORGO BUGGIANESE – Costone a valanga su Altopascio. La squadra della Piaggia ha ritrovato la vittoria in trasferta imponendosi al PalaPertini di Borgo Buggianese con un clamoroso 109-49: un +60 da record maturato al termine di un crescendo incontrastato dei ragazzi di coach Maurizio Tozzi che poco o nulla hanno lasciato agli avversari. Facendo vedere in maniera inequivocabile, come del resto dimostra il punteggio, tutta la differenza di tecnica e di esperienza che intercorreva tra le due compagini. Altopascio è riuscita rimanere in partita solo per 5 minuti, di Nasello il canestro di quello che sarebbe stato il definitivo sorpasso del Costone che poi ha allungato grazie alle realizzazioni Ondo Mengue, miglior realizzatore della partita con 22 punti. Nei rimanenti quarti il Costone allungava sempre più, non smettendo mai di premere sull’acceleratore. Impeccabile la prova difensiva dei gialloverdi che anche offensivamente si sono espressi con continuità e automatismo rodati.

Da annotare i canestri dei giovani aggregati al roster della prima squadra, cui coach Tozzi, con il risultato ampiamente acquisito, ha lasciato spazio nel quarto periodo. C’è stata infatti gloria anche per Piattelli, autore di ben 10 punti, Tognazzi (2) e Massari (2). Nuove leve brave a mettersi in mostra nella serata in cui il Costone ha messo in mostra tutta la sua forza: al netto del valore dell’avversario, un +60 è un punteggio che fa notizia e che implicitamente manda un messaggio ben chiaro a tutte le avversarie di stagione del Costone.

AF