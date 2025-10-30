Credici Robur! Menghi suona la carica: "Accontentarsi? No, puntiamo in alto"

Sì è fatto attendere, Matteo Menghi (nella foto), l’attaccante da 15 gol a stagione, tanti ne ha segnati l’anno scorso con la maglia del Real Monterotondo. Un infortunio lo ha tenuto ai box nella prima parte di stagione, oggi scalpita per trovare la prima gioia in maglia bianconera.

Come sta?

"L’infortunio nel momento in cui stavamo mettendo in pratica quanto provato durante il ritiro, ha complicato inizialmente i piani. Ma sto recuperando e sta andando sempre meglio".

Domenica il Prato: inizierà un periodo bello tosto.

"Sì, siamo attesi da un filotto di partite importanti, utile per pesarci più di quanto abbiamo fatto fino a ora. Siamo tranquilli, sereni, lavoriamo tanto durante la settimana. Questo è il nostro segreto: arriviamo in campo con delle idee, convinti di quello che siamo e di quello che facciamo. E comunque guardiamo chi affrontiamo di volta in volta".

Magari è il momento giusto per sbloccarsi…

"Noi attaccanti viviamo per il gol, e sarebbe bello, ma il mio obiettivo è fare il meglio possibile per aiutare la squadra. Mi piacerebbe eguagliare se non superare lo score dello scorso campionato, ma metto avanti il bene del Siena". Sente, però, di essere l’attaccante su cui tutti ‘ripongono le speranze’?

"Sento di dare, per la squadra e per i tanti tifosi che ci sostengono, il 100 per cento tutti i giorni. Il gol è una conseguenza: può arrivare una domenica o quella dopo, dipende da me, dal contesto, da tanti fattori...".

Nelle sue partite c’è anche tanto lavoro sporco. "E’ quello che mi viene chiesto. Da quando ho iniziato a giocare ho sempre pensato che l’attaccante sia il primo difensore. Parte da noi la prima pressione, oltre alla finalizzazione c’è molto altro. Siamo un punto di riferimento quando la squadra deve salire".

Il Siena sta mostrando qualche difficoltà nel trasformare quanto crea. "Non c’è un problema. Durante una partita possono esserci ostacoli di varia natura. Ma fino a questo momento abbiamo fatto molto bene quello che proviamo in allenamento. Non è un caso che il gol arrivi alla fine, ci crediamo sempre".

Otto risultati utili di fila è un ottimo bottino, è d’accordo?

"Sì, e speriamo di fare sempre meglio: siamo giovani, ambiziosi e non ci accontentiamo. Il cammino è lungo, le squadre sono tutte forti e ben attrezzate, ma noi non siamo da meno".

Bellazzini?

"Con il mister mi trovo molto, molto bene. Ne avevo sentito parlare in termini lusinghieri da mio fratello che lo ha affrontato l’anno scorso (Emanuele, il suo gemello, giocava nel Seravezza, oggi è alla Clodiense ndr). Ogni giorno scopri cose nuove, capisci quanto sei incompleto. E’ bello andare al campo e capire dove puoi spingerti".

A chi si ispira?

"Sono interista, il triplete è stata la prima vera gioia che ho vissuto: Milito".

Angela Gorellini