Credici Robur! Ostacolo Sansepolcro. Bellazzini avvisa: "Difficoltà estrema"

Parla di "difficoltà estrema", Tommaso Bellazzini (nella foto), guardando alla sfida di oggi pomeriggio, a Sansepolcro. Spiega il perché. "Giocheremo in un campo di dimensioni ridotte, contro un’avversaria organizzata, molto forte in fase difensiva, pronta a ripartire in transizione. Ci sono tutti i presupposti per una gara complicata per una squadra come la nostra". "Dovremo quindi metterci la massima applicazione – sottolinea l’allenatore bianconero –, sapendo che per ottenere un risultato positivo dovremo centrare una grande prestazione. In settimana ci siamo preparati bene, con attenzione e cura, con l’intenzione di presentarci il più preparati possibile". La Robur è attesa da due trasferte consecutive (la prossima settimana sarà di scena in casa del Ghiviborgo), poi arriverà novembre, ‘mensis horribilis’, calendario alla mano. "Mancano 27 partite alla fine, ci sono ancora 81 punti in palio – afferma Bellazzini –. Noi dobbiamo ragionare di partita in partita, pensare che l’incontro successivo è sempre quello più importante". La vittoria con il Cannara che ha permesso alla squadra di tenersi stretto il primato, ha tolto dalla disponibilità del mister, Giannetti. "Si tratta purtroppo di un infortunio serio (lesone del flessore della coscia destra ndr) – commenta il tecnico –, dovrà stare fuori un mese, se non un mese e mezzo. E ne sono dispiaciuto: Niccolò, nelle ultime settimane, superato il problema alla spalla, stava molto bene. E’ un grande esempio di attaccamento, un modello per i compagni e, se ce ne fosse stato bisogno, lo ha dimostrato in Coppa contro l’Orvietana; in quella che viene spesso considerata una competizione di secondo livello, ha fatto vedere quanto fuoco ha dentro, quello che serve per centrare prestazioni di spessore.". Con Menghi appena rientrato, sarà di nuovo Noccioli, se necessario, a fare il ‘vice’ del numero 32. "Francesco, nella prima parte di stagione ha coperto il ruolo in maniera straordinaria – evidenzia Bellazzini –: può giocare come punta centrale, oppure insieme a Matteo".

Lo aveva dichiarato, il mister: lui è uno che non si accontenta. "Contro il Cannara tante cose sono andate bene, ma tante altre meno – chiude –. E dobbiamo assolutamente correggerle. Spesso il risultato condiziona: quando vinci vedi solo il buono, quando perdi solo il male. Non è così: domenica scorsa nella prima mezz’ora non siamo stati precisi, non abbiamo riconosciuto il gioco, non eravamo mai in tempo sulle seconde palle, ci è mancata brillantezza. E abbiamo concesso una grossa chance agli avversari. Nella ripresa, abbiamo creato di più, ma abbiamo di nuovo sprecato molte occasioni. Eravamo lunghi e non organizzati in fase difensiva come dovevamo essere".

Angela Gorellini