Crema amara Un autogol condanna il Sasso
Serie D Una sfortunata deviazione di Cinquegrana al 1’ della ripresa e un rigore fallito da Geroni costano caro ai ragazzi di Farneti
Amarissima sconfitta interna per il Sasso Marconi di Franco Farneti che, al ‘Carbonchi’, cade 1-0 contro la sorpresa del campionato Crema. A decidere l’incontro è stata una sfortunatissima autorete di Cinquegrana arrivata ad inizio ripresa, con i padroni di casa che, poco prima del ventesimo, hanno fallito con capitan Geroni il penalty del possibile 1-1. In virtù di questa sconfitta, i gialloblù scendono al terzultimo posto in classifica a quota 6. Servirà un rapido cambiamento di rotta già a partire dalla sfida di domenica prossima sul campo della Correggese per evitare di sprofondare ulteriormente nelle sabbie mobili della graduatoria.
Ma venendo alla cronaca del match, all’11’ arriva il primo lampo dell’incontro con un destro dal limite di Mozzanica che si spegne di poco alto sopra la traversa. Due minuti più tardi, sul fronte opposto, è un rasoterra mancino di Marra a scaldare i guantoni di Ferrara. Al 34’, dopo una conclusione da fuori di capitan Geroni deviata dal portiere, la formazione ospite si divora una colossale palla-gol con Mozzanica che, tutto solo all’altezza del dischetto, si incespica proprio al momento di battere a rete. Ad una manciata di secondi dall’intervallo è il Sasso ad andare vicino al vantaggio con un tiro di Tarozzi che fa la barba al palo.
Al primo minuto della ripresa arriva purtroppo lo sfortunato autogol che deciderà l’incontro: su un cross dalla sinistra di Gramignoli, Cinquegrana, nel tentativo di spazzare, infila l’angolino destro della propria porta. Metabolizzato lo svantaggio, la band di Farneti si getta generosamente in avanti alla ricerca dal pari e, al 19’, il direttore di gara decide di decretare un penalty per un fallo del neo-entrato Vailati su Marra: sul dischetto si presenta capitan Geroni, il cui tentativo di trasformazione viene salvato in corner da Ferrara con un colpo di reni sulla sua destra. Alla mezz’ora è ancora un calcio da fermo di Geroni a risultare pericoloso, ma l’estremo difensore lombardo risponde per l’ennesima volta presente. In pieno recupero, il Crema va vicinissimo al raddoppio con Niculae che, al termine di un veloce contropiede, si presenta a tu per tu con Celeste, ma calcia alle stelle.
