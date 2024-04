Cremisi sconfitti nel derby: "Bella prova del Tolentino"

"Sono contento e orgoglioso dei ragazzi, dal primo all’ultimo, hanno dato tutto". L’allenatore Matteo Possanzini parla così del suo Tolentino dopo la sconfitta della formazione cremisi nel derby contro la Civitanovese. "Penso che sia stata innanzi tutto una bella partita, con giocatori bravi in campo e con una cornice di pubblico molto suggestiva", aggiunge poi il tecnico sottolineando quanto fosse "bello l’ambiente per giocare a calcio". Una cornice di pubblico eccezionale, infatti, al "Della Vittoria" con più di 400 tifosi ospiti in curva, la gradinata Pallorito gremita di sostenitori locali e le tribune centrali piene di appassionati e addetti ai lavori. "Noi siamo partiti bene, abbiamo preso subito la profondità e alla prima occasione siamo passati in vantaggio, secondo quanto provato in allenamento – spiega l’allenatore Possanzini –. A livello di prestazione complessiva comunque credo che il Tolentino abbia giocato alla pari con una squadra che ha 15 punti in più in classifica e che, probabilmente, dispone pure di valori tecnici migliori. La mia squadra ha fatto quello che doveva fare, ha creato diverse occasioni da gol; però dentro la partita quella differenza alla fine si è vista". Secondo il tecnico cremisi, in particolare, il gap c’è stato sui duelli difensivi: "Loro sono stati più bravi a vincerli – dice – perché a livello di occasioni penso che la sfida sia stata molto equilibrata. Si è deciso tutto su quel gol di testa infilato quasi sulla linea di fondo: lì abbiamo lasciato saltare da solo Buonavoglia. Al contrario loro su un’azione simile per Borrelli sono andati in due a difendere sulla linea. Ci siamo dimenticati di marcare...".

A margine del derby c’è stata la premiazione degli sponsor che sostengono la squadra in Eccellenza in quella che è stata ribattezzata la "Giornata della gratitudine" (servizio in Cronaca).

m. g.