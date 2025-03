Cremonese salvata da Johnsen. A Carrara arriva soltanto un pari

Arriva un’altra frenata, la quinta nelle ultime sei gare, per la Cremonese. Il gol di Johnsen nel finale evita un nuovo ko ai grigiorossi, che però non vanno oltre il 2-2 contro la Carrarese. Dopo il vantaggio iniziale con Zanimacchia i lombardi sono ricaduti nei soliti errori difensivi e di finalizzazione e il punto strappato risulta pure generoso. "Sono stufo di fare gli stessi discorsi. Oggi abbiamo dimostrato di avere poca anima. Abbiamo lasciato per strada altri punti", il commento amaro di Stroppa nel post gara. Da valutare le condizioni di Vazquez, uscito in barella ad inizio ripresa per un colpo alla mandibola. E oggi il Catanzaro può allungare al quarto posto.

Stroppa con scelte obbligate a centrocampo, viste le assenze di Barbieri, Collocolo, Castagnetti e Valoti. Ritornano dal 1’ Zanimacchia e Majer. L’approccio dei grigiorossi è ottimo. All’11 Nasti manda di poco alto su corner di Vandeputte e un minuto dopo arriva il gol del vantaggio. Gran lancio di Bianchetti, Nasti controlla e mette un cross basso preciso per Zanimacchia, bravo ad anticipare Guarino e a bucare Fiorillo. La Cremonese sembra padrona assoluta del campo ma, come spesso accade, fallisce più volte il raddoppio. Prima al 16’ quando Vandeputte imbuca alla perfezione per Vazquez, ma il “Mudo“ calcia clamorosamente sul fondo. Due minuti dopo Nasti manda alto da buona posizione. La Carrarese, graziata, pareggia alla prima occasione: sugli sviluppi di un’innocua rimessa laterale Ceccherini scivola e lascia campo a Torregrossa, che mette a sedere Antov e appoggia per Finotto per l’1-1.

La Cremonese accusa il colpo e dopo aver sprecato un’altra chance con Azzi inizia a scoprirsi. Al 35’ ci prova Cherubini, buona risposta di Fulignati. E a pochi minuti dall’intervallo la Carrarese completa la rimonta con lo stesso Cherubini, che salta Antov e batte Fulignati. La ripresa è decisamente meno vivace. I grigiorossi, molto nervosi, non riescono mai a calciare in porta. I cambi di Stroppa non incidono, a parte Johnsen che si accende all’improvviso che aal 42’, timbra il pari: cross di Azzi, Fiorillo esce male e zuccata vincente per il 2-2. Nel recupero la Cremonese ci riprova, il colpo di testa di De Luca è troppo centrale.