Cremonese sfida Sampdoria per blindare il quarto posto: Stroppa vs Evani

Una vittoria per blindare, con certezza quasi totale, il quarto posto in vista degli imminenti playoff. Oggi pomeriggio, ore 15, la Cremonese fa visita alla Sampdoria che è alla disperata caccia di punti salvezza. Sarà anche la sfida tra i due tecnici, Stroppa ed Evani, grandi amici e compagni di squadra nel Milan di Sacchi. I grigiorossi non perdono da oltre due mesi, sono sempre più lanciati verso l’obiettivo promozione e hanno nel mirino lo Spezia e il terzo posto che distano quattro punti. Ma Stroppa chiede attenzione: "Affrontiamo la Samp come se sfidassimo una diretta concorrente, perché questo è il loro valore. Non pensiamo allo Spezia o ai playoff. La squadra sta bene, è mentalizzata". A parte lo squalificato Vazquez (deve scontare ancora tre turni di stop), la Cremonese non ha altri assenti. Tanti quindi i ballottaggi da sciogliere. In difesa Antov, brillante nel derby contro il Mantova, è favorito su Ceccherini. A centrocampo, sulla sinistra, dovrebbe rivedersi Azzi dal anche se Zanimacchia ha dato ottime risposte nell’ultimo periodo. In mediana Collocolo insidia Castagnetti, apparso appannato venerdì scorso. Davanti intoccabili Johnsen e De Luca.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, De Luca. All. Stroppa.

Alessandro Stella