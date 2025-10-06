Crisi Follonica Gavorrano. Il Siena passa per 1-0

Terza sconfitta di fila per il Follonica Gavorrano che cede 1-0 in casa contro il Siena. Con questo ennesimo ko la formazione di mister Baiano entra in zona playout. Momento difficile e delicato per i minerari che escono battuti dal proprio terreno di gioco al termine di una sfida sostanzialmente equilibrata.

La prima occasione della partita è per Lipari, che al 5’ cerca il tiro dal limite dopo il capovolgimento di fronte di Conti e l’assist di Ciofi, Pacini si distende in corner. Al 10’ la grande occasione è invece per il Follonica Gavorrano: Remedi lancia Mutton in profondità, l’attaccante controlla e tira ma la conclusione termina di un soffio sopra la traversa.

La seconda parte della prima frazione non offre grossi spunti, con le due squadre che cercano qualche imbucata ma senza sortire i risultati sperati. L’arbitro concede poi un minuto di recupero, con il primo tempo che termina a reti bianche.

Il Follonica Gavorrano entra in campo nella ripresa e crea subito un’occasione con Mutton, che prolunga di testa un tiro cross di Bianchi ma deposita sopra la traversa. Al 7’ è il Siena a rendersi pericoloso con Vlahovic dopo una respinta di Pacini, la difesa biancorossoblù ribatte la conclusione del centrocampista bianconero.

Al 9’ grande intervento di Pacini, che devia sulla traversa un tiro a botta sicura di Lipari che si stava dirigendo sotto l’incrocio dei pali. Dall’altra parte Pacini sventa ancora un gol fatto del Siena, con Lipari che controlla e tira ma trova la risposta del portiere del Follonica Gavorrano.

Al 17’ Lucas ci prova di testa, interviene ancora Pacini in corner. Alla mezz’ora percussione di Ciofi sulla destra e palla in mezzo per Noccioli, che non impatta bene e spedisce fuori. Il Siena insiste e al 31’ trova il vantaggio: Vlahovic trova Ciofi, che controlla e tira trovando l’angolo giusto che porta gli ospiti avanti.

Al 45’ indecisione difensiva del Siena, con Bellini che prova ad approfittarne spedendo però sull’esterno della rete. L’arbitro concede 6’ di recupero, durante i quali ci prova Proietti al 49’, il suo tiro è deviato in corner. Sull’azione successiva Matteucci prova a scaricare il destro da fuori, sparando sopra la traversa.

Si tratta dell’ultima occasione per il Follonica Gavorrano: il Siena fa il corsaro ed espugna il Malservisi-Matteini vincendo per 0-1. Mister Baiano dovrà fare un’analisi di questo momento, visto come i biancorossoblù ieri non hanno mai effettuato un tiro in porta, e il gol non arriva da tre partite consecutive. Adesso la classifica non è preoccupante, ma re ko di fila non possono essere sottovalutati.