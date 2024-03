Crisi Mezzolara Togni si dimette

Romulo Togni non è più l’allenatore del Mezzolara. Nella tarda serata di martedì, il tecnico brasiliano (che era subentrato a fine novembre a Michele Nesi) ha rassegnato le dimissioni con il suo vice Mario Lega. L’allenamento di ieri è stato diretto dal preparatore atletico Simone Vignudelli coadiuvato dal direttore sportivo Fabio Roselli. Stando ai rumors potrebbe essere proprio il ds biancazzurro, che in estate ha appeso le scarpette al chiodo per dedicarsi al nuovo ruolo, a guidare il Mezzolara da qua al termine della stagione: oltre a essere in possesso del patentino Uefa B, l’ex centrocampista professionista è persona di grande temperamento e carisma. Ma, al di là di chi siederà in panchina, si può affermare che ai budriesi servirà un autentico miracolo per evitare di retrocedere al termine della ventesima stagione consecutiva in Serie D: il Mezzolara è penultimo a quota 16 e non vince dalla terza di andata, dopo la quale sono arrivati 7 punti in 22 partite.

n. b.