Crisi senza fine. Castelfidardo, occasione sprecata. Pesa il ko nello scontro diretto

"E’ stata una partita brutta, giocata male, l’unico che posso salvare è il portiere, che ha fatto una bella parata sullo 0-0, poi sul gol subito non poteva farci niente. Purtroppo è arrivata l’ennesima sconfitta, stavolta contro un avversario alla nostra portata, almeno guardando la classifica, mentre in campo abbiamo sofferto troppo".

E’ il pensiero dell’ex presidente del Castelfidardo, Franco Baleani. Sempre più in salita la strada per il Castelfidardo, che perde ancora rimanendo in fondo alla classifica con un solo punto.

Domenica, a Cattolica, poteva essere l’occasione buona per accorciare in classifica. In uno scontro diretto contro un San Marino che era avanti ai fidardensi di soli tre punti. Invece ora i titani hanno raddoppiato il vantaggio, grazie a quel guizzo di Gasperoni nel finale della prima frazione, che regala anche la prima vittoria casalinga ai biancoazzurri allenati da Malgrati. "C’è tanto lavoro da fare – ha sussurrato a fine partita mister Francesco Monaco – e questo lo sapevo", ha anche aggiunto.

Intanto, dopo il danno la beffa. Per il Castelfidardo anche un’ammenda di 200 euro. Lo si legge nel comunicato del giudice sportivo di ieri, "per avere i propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (due fumogeni), che danneggiavano il manto sintetico. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati".