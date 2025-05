Cristian Borracchini trionfa al Trofeo delle Cinture a Lucca

Da un torneo di prestigio all’altro. Dopo essersi aggiudicato il tradizionale Nepi-Etruria (per la seconda volta), a Lucca Cristian Borracchini ha trionfato anche al Trofeo delle Cinture - Memorial Antonio Monselesan (in palio pure un montepremi di mille euro). Nella finale della categoria 70 kg, infatti, al termine di un match intenso e spettacolare, il pugile della Boxe Sanseverino Scardigli di Empoli ha avuto la meglio ai punti sul tenace Fabio Skuqi della Pugilistica pratese. A differenza dei normali incontri dilettantistici questa sfida si è disputata secondo le regole semiprofessionistiche, quindi senza canotta e caschetto protettivo alla meglio delle quattro ripresa da tre minuti ciascuna. Borracchini è giunto in finale dopo aver battuto Brahimaj (Accademia Pugilistica Aretina) all’esordio e Nourredine (Boxe Perugia) in semifinale.

Il primo round dell’atto conclusivo è stato di studio, ma leggermente a favore di Skuqi. Dalla seconda ripresa in poi, però, l’atleta empolese ha preso in mano il match con lucidità, personalità e coraggio, crescendo col passare dei minuti e dominando il finale con un pugilato ordinato e deciso. Una vittoria meritata, insomma, al termine di una prova di maturità che testimonia la sua crescita mentale, la voglia di migliorarsi e l’impegno quotidiano in palestra. A sostenerlo tanti ragazzi e ragazze della Boxe Sanseverino Scardigli, fatto che denota il grande spirito di gruppo e il forte senso di appartenenza. E adesso per Borracchini l’attenzione si sposta sui prossimi campionati toscani.