Cristian Bucchi: "Pronti per i playoff, siamo una squadra forte e determinata"

"Siamo carichissimi per i playoff. Ho sempre detto che non importava la posizione finale in classifica, ma come saremmo arrivati agli spareggi e ci arriviamo molto bene". Cristian Bucchi è il ritratto della convinzione e della consapevolezza al termine della vittoria contro la Pianese. "Nelle ultime undici partite abbiamo fatto gli stessi punti dell’Entella. Questo dato significa che siamo diventati una squadra tosta, forte che sa reagire alle situazioni della gara. Volevamo arrivare così a questa coda della post season. Poi è chiaro che i playoff sono un po’ una lotteria dove un dettaglio può spostare una stagione, ma siamo pronti". L’allenatore amaranto analizza anche gli ultimi 90 minuti del campionato in ottica futura. "È stata un’altra partita nella quale abbiamo saputo leggere i momenti e questo è molto importante. Non ho voluto rischiare i diffidati, ma ero sereno perchè tutta la rosa è pronta. Da ora in avanti giocheremo ogni tre giorni e dovremo conservare energie nervose e fisiche, ma il gruppo c’è".

Uno dei protagonisti sull’Amiata è stato Luca Chierico, autore di uno splendido gol di tacco. Seconda rete nelle ultime tre partite dopo quello realizzato a Chiavari. "Sono contento di essere tornato a stare bene e, sopratutto, poter dare una mano alla squadra. Arriviamo ai playoff con il morale alto, con una condizione fisica ottimale avendo trovato una nostra identità tecnica".

Andrea Lorentini