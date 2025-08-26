Cristiani è "soddisfatto". Camaiore sulla strada giusta

Non ha affatto sfigurato, anzi, il Camaiore nel preliminare di Coppa Italia di Serie D perso 1-0 a Gavorrano, vista la portata dell’avversario che aveva subito di fronte nella prima uscita ufficiale della nuova stagione e viste le assenze di quattro pedine importantissime per i bluamaranto, che già fanno i conti con una rosa giovanissima, completamente nuova e non profondissima per quanto riguarda le alternative di un certo livello.

"Dovevamo capire quale fosse il reale valore del Camaiore di fronte a squadre costruite per stare in alto in Serie D come il Follonica Gavorrano – commenta il tecnico Pietro Cristiani – e devo dire che sono rimasto soddisfatto, soprattutto dell’atteggiamento. Nel primo tempo abbiamo fatto anche buone cose nel palleggio e nello sviluppo della manovra offensiva. Poi ci siamo abbassati un po’ troppo e lì ci siamo un po’ spenti nel corso della ripresa".

Considerate poi le contemporanee assenze dei difensori di maggior esperienza Diana e Velani, della fondamentale quota 2006 Macchi e del pilastro del centrocampo Grilli, questa prestazione mostrata dai bluamaranto al “Malservisi-Matteini“ può esser più che soddisfacente... e incoraggiante in vista del campionato, che ora resta l’unica competizione che avrà il Camaiore.

E quale debba essere l’obiettivo del club dei fratelli Pardini è ben chiaro nella testa di mister Cristiani: "Noi dobbiamo salvarsi. Cercheremo ovviamente di farlo nel migliore dei modi possibili. Il salto dall’Eccellenza è grande. Tutti sappiamo che ci mettiamo alla prova e bisogna capire se siamo all’altezza di giocare in questa categoria. La Serie D è un campionato di un livello alto. Vogliamo farci trovare pronti".