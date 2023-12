Crollo Sant’Agostino. Ripresa da dimenticare

castenaso

4

sant’agostino

0

: Aversa, Alberti, Magliozzi, El Bohuali, Neri, Battaglia, Colli (35’ st Mezzetti), Cipriano, Girotti, Jammeh, Fratangelo. A disposizione: Treggia, Luccarini, D’Errico, Casazza, ChiriacÚ, Mura. All.: Fancelli.

S. AGOSTINO: Costantino, Ceneri, Cantelli, Fiorini (34’ st Bandiera), Iazzetta, Gasparetto, Roda, Schiavon, Brito Dos Santos, Lodi, Gilli. A disposizione: Piazzi, Pansini, Lenzi, Giovanardi, Guerzoni, Borriello.

Arbitro: Abaco di Parma.

Reti: 2’ st Jammeh (C), 5’ st Girotti (C), 32’ st Neri (C), 37’ st Fratangelo (C).

Note: ammoniti: Cipriano (C), Gasparetto (S).

Rotonda vittoria del Castenaso sul Sant’Agostino di fronte al proprio pubblico. Pronti via, la prima occasione al 1’ con una conclusione di Magliozzi che si stampa sulla traversa. Nella parte centrale della partita il possesso palla si sviluppa prevalentemente a centrocampo e nessuna delle due squadre sembra possa prevalere sull’altra. Si arriva quindi al termine della prima frazione con le squadre che rientrano negli spogliatoi a reti inviolate.

Si passa alla ripresa, che ha tutto un altri ritmo e vede i locali scatenarsi letteralmente. Passano solo 2’ e il risultato si sblocca: Jammeh riceve palla, controlla al limite dell’area e calcia, lasciando partire una conclusione a giro che s’insacca dove il portiere nulla può. Il Castenaso continua a spingere sull’acceleratore e raddoppia dopo soli 3’: cross teso di Colli che trova la deviazione vincente di bomber Girotti.

Gli ospiti tentano di reagire ma non riescono a rendersi pericolosi sotto porta. Nel finale torna a spingere la squadra di casa.

Poco dopo la mezz’ora arriva il tris: azione di calcio d’angolo, palla che viene respinta fuori area dove Neri controlla e calcia al volo a rete, nulla da fare per il portiere ospite. Al minuto 37’ arriva il poker definitivo con Fratangelo che conclude a rete di precisione.

Grazie alla vittoria di ieri il Castenaso scavalca in classifica proprio il Sant’Agostino e raggiunge al terzo posto, con gli stessi punti, il Medicina Fossatone.