Cubillos e Butera, quando il gol non ha età. Minervini chiude la porta, Del Lungo la apre

Calcio champagne con l’estro, la fantasia e i gol dei veterani Diego Cubillos e Andrea Butera, che indossano la magica casacca numero 10. Cubillos del Barberino Tavarnelle, con illustre passato, all’84’ con una fantastica pennellata su punizione dal limite realizza il gol decisivo nel derby contro la Sancascianese. Il trequartista Butera del Chianti Nord ha siglato un gran gol: controllo del pallone, dribbling ad un avversario, tiro che si insacca all’angolino.

Un’altra rete bellissima è stata segnata dal numero 11 del Novoli Chakyry che riceve palla, si libera e da 25 metri lascia partire un bolide che si infila all’incrocio dei pali. Sempre tra i goleador al Top il centravanti dell’Audace Galluzzo Giovanni Di Tommaso, classe 1981, a segno in anticipo sui difensori in mezza girata al volo. Ma spazio anche ai giovani con alla ribalta Mattia Verdun dell’Incisa, promosso dagli Juniores, che entra dalla panchina e realizza un gran gol di testa su traversone stile Bettega.

Fra i pali il numero 1 Top è Matteo Fattovich del Legnaia che para un rigore al 92’ sul campo del Chianti Nord e finisce in parità. Gli esterni difensivi di fascia in evidenza sono a destra Sasha Manetti (ex Antella) del Chianti Nord e a sinistra Filippo Crescioli dell’Albacarraia. Difensori centrali di sicuro affidamento sono Samuele Casini della Sancascianese e Andrea Paoli del Sagginale che ha segnato la prima rete stagionale. Davanti alla difesa molto bene Niccolò Peri del Reggello, rientrato in campo dopo un lungo infortunio. Altro centrocampista di valore è Mattoni della Gallianese. L’allenatore top è Sangiovanni del Novoli, vincitore della sfida col Calenzano.

Coppa Toscana - Oggi alle 15 si gioca la semifinale San Godenzo-Sancascianese, una partita di grande importanza. In caso di parità subito i calci di rigore.

Francesco Querusti