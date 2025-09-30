Cubino, la favola continua: "Ma puntiamo la salvezza"

Tre partite, tre vittorie, miglior attacco e vetta solitaria del girone A. Non è un sogno, ma la splendida realtà del Cubino del presidente Francesco Conticini. La squadra in questo inizio ha spento ogni dubbio, trasformando la sua "favola" in una certezza che sta stupendo tutti. Dopo sole tre giornate, i ragazzi del tecnico Jacopo Bonciani hanno imposto il loro ritmo, dimostrando solidità e una fame inarrestabile. Luco, Casalguidi e Urbino Taccola sono cadute sotto i colpi di un Cubino che, con un ruolino di marcia perfetto, guarda dall’alto formazioni ben più blasonate. Il merito di questo avvio travolgente va alla rosa, sapientemente plasmata dal direttore sportivo Pablo Romagnoli. I sei nuovi innesti si sono integrati alla perfezione, trovando subito quell’amalgama e quella "marcia giusta" che permette di esprimere il massimo potenziale. Un lavoro mirato che conferma un progetto ambizioso. Se lo scorso anno i play-off sfumarono per un soffio (per soli due punti), quest’anno l’aria al Cubino è diversa. L’obiettivo primario resta la salvezza, ma un inizio così fulminante accende nuovi sogni e ambizioni tra società e tifosi.

"Il Cubino non è più solo la matricola, ma vuole diventare una realtà consolidata della Promozione – puntualizza Bonciani –. La squadra ha ingranato la quarta e ogni domenica scende in campo per ottenere il massimo risultato. Se manterremo questo ritmo questo non lo so, posso garantire che il gruppo è deciso a dare il massimo per arrivare alla salvezza quanto prima e poi vedremo il da farsi". Domenica a Montelupo, gara impegnativa, ma non proibitiva. "Ci prepareremo alla solita maniera per cercare di ottenere anche a Montelupo il massimo. Poi, sarà il campo a fare da giudice".

Giovanni Puleri