Cuoiopelli: Iscrizione in Promozione e Nuova Direzione con Alberto Socci

Novità sul fronte Cuoiopelli. E’ recente la notizia riportata dal sito "Toscana nel pallone", in cui si fa presente che il club biancorosso, dopo la retrocessione dal campionato di Eccellenza, confermerà l’iscrizione in Promozione. Questa non sarebbe stata ancora effettuata, ma ci sarebbero buone prospettive, a fin che questa vada a buon fine. Dopo l’addio del direttore Stefano Costa, accordatosi nei giorni orsono col Cecina in Eccellenza, ecco che il nuovo direttore sportivo risponderà al nome di Alberto Socci. Questi risiede in San Donato di San Miniato ed ha chiuso da poco l’esperienza con i Mobilieri Ponsacco. Sempre da Ponsacco arriverà a Santa Croce, l’allenatore Enrico Pertici che, con gli Juniores della Mobilieri Ponsacco, ha vinto campionato e Supercoppa.

La dirigenza della Cuoiopelli ripartirebbe da qui, ben sapendo che, anche la situazione allo stadio Libero Masini in via di Pelle, è alquanto precaria. Infatti, da giorni, sono state spaccate le porte degli uffici e dell’infermeria. Sono stati registrati danni in altri locali, come al bar ed altre strutture. La situazione pare fuori controllo: al centro dell’azione sconsiderata e vandalica (già verificatasi a fine dicembre 2023), ci sarebbero alcuni ignoti che, nelle scorse settimane, hanno preso di mira non solo il Libero Masini, ma anche lo stadio Silvano Buti. La mancanza di telecamere favorirebbe i raid di bande di giovani che sicuramente agiscono di notte. L’erba alta sia nel terreno da gioco del Masini che nello spazio antistante gli spogliatoi, senza parlare dell’adiacente sussidiario, in un impianto che versa nel degrado, è stata tagliata in questi giorni per mettere un po’ in ordine. La nuova stagione sarà dunque un banco di prova delicato, tra ambizioni sportive e una realtà strutturale da ricostruire.

Marco Lepri