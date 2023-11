Cuoiopelli spietata Cala il tris e scappa via

CUOIOPELLI

CASTELFIORENTINO

CUOIOPELLI: Pulidori, Passerotti, Lici (76’ Bagnoli), Regoli (80’ Razzauti), Colombini (82’ Friuli), Lucaccini, Sgherri, Costanzo, Fantini (76’ Di Federico), Benericetti, Bianchi; a disposizione Brogi, Bencini, Ponzolini, Bocini, Hoxha. Allenatore Roberto Falivena.

CASTELFIORENTINO: Lupi, Maltinti, Casanova, Boni, Mancini (63’ Durante), Canali, Nidiaci (46’ Bruni), Ercoli (63’ Duranti), Ferretti, Benvenuti (70’ Giani), Pieracci (70’ Ballerini); a disposizione Neri, Baragli, Babacar, Borri. Allenatore Nico Scardigli.

Arbitro: Raciti di Siena (assistenti Belli di Siena e Bolognesi del Valdarno).

Marcatori: 43’ e 93’ Costanzo, 47’ Fantini.

Note: ammoniti Ercoli del Castelfiorentino e Bianchi della Cuoiopelli.

SANTA CROCE - La bestia nera Castelfiorentino era temuta dalla Cuoiopelli. Lo scorso anno, sul campo in sintetico di San Donato, i gialloblu passarono in rimonta. Questa volta è andata diversamente. La squadra di Roberto Falivena, ancora priva di Cavallini infortunato all’anca, ha messo subito in chiaro le cose comandando il gioco dal primo all’ultimo minuto. Con doppietta di Costanzo e Fantini di testa, la Cuoiopelli vince tre a zero e allunga sulla seconda in classifica (ora il Tuttocuoio a quattro punti di distanza). Con un Fantini più pungente del solito, e sempre bravo a cucire tra la mediana e l’attacco, Benericetti sempre sopra i giri, Costanzo a tratti imprendibile e la difesa impeccabile, come del resto il centrocampo, la Cuoio comincia a dettare legge nel girone A di Eccellenza. In undici partite Pulidori e compagni ne hanno persa una e pareggiate due. Le altre otto tutte vinte.

Contro un modesto Castelfiorentino i biancorossi sono andati vicini al gol con Fantini all’8’ (alto sopra la traversa). Dopo due incursioni di Benericetti, i conciari sono passati al 43’ con Costanzo che ha messo in rete un bel servizio dalla sinistra di Lici. Al secondo di recupero Fantini, di testa, raddoppia. Per la Cuoio è il gol che mette le ali alla partita. Mentre il Castelfiorentino lascia negli spogliatoi ogni speranza di risalita. Nella ripresa ci provano gli ospiti, ma senza mai impensierire Pulidori, mentre la Cuoiopelli va vicina al tris con Colombini (che poi purtroppo è dovuto uscire per la sospetta frattura del gomito destro), Benericetti, Razzauti e Costanzo. Al 93’ il 3-0 di Costanzo servito da Sgherri.

La classifica: Cuoiopelli 26, Tuttocuoio 22, Fratres Perignano 20, Sporting Cecina 18, Montespertoli 17, Camaiore, Lanciotto Campi, Ponte Buggianese, River Pieve e Valdinievole Montecatini 14, Fucecchio e Zenith Prato 13, Pro Livorno Sorgenti 12, Massese 11 Castelfiorentino e Geotermica 7.