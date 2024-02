Cuoiopelli, terzo ko di fila. Ora deve guardarsi le spalle

ZENITH PRATO

2

CUOIOPELLI

0

ZENITH PRATO: Brunelli, Castiello, Gonfiantini, Mariani, Cela, Lunghi (55’ Rosi), Kouassi (80’ Falteri), Saccenti, Chiaramonti (75’ Braccesi), Moretti (72’ Bucciantini), Ciravegna; a disposizione Pellegrini, Luka, Bagni, Macchi, Buscema. Allenatore Simone Settesoldi.

CUOIOPELLI: Pulidori, Nardo (46’ Sgherri), Lici (75’ Goh), Viola, Bianchi, Lucaccini, Benericetti (60’ Costanzo), Regoli (75’ Razzauti), Pepa (60’ Fantini), Cavallini, Passerotti; a disposizione Brogi, Guerrucci, Innocenti, Goretti. Allenatore Roberto Falivena.

Arbitro: Amedeo Leonetti di Firenze (assistenti Cerofolini di Arezzo e Rama di Livorno).

Marcatori: 9’ Ciravegna, 40’ Kouassi.

Note: ammoniti Ciravegna dello Zenith Prato e Regoli della Cuoiopelli.

PRATO – Due gol nel primo tempo e lo Zenith Prato batte la Cuoiopelli che si presenta allo stadio Bruno Chiavacci di via del Purgatorio con i rientranti Lici, Passerotti e Cavallini. Ma il recupero di tre pedine importanti non è stato sufficiente a Roberto Falivena per dare una svolta ai biancorossi dopo le sconfitte contro Fucecchio e Camaiore. Nelle due precedenti domeniche alla Cuoio erano stati fatali i minuti finali. Ieri allo Zenith sono bastati due gol nel primo tempo – al 9’ Ciravegna e al 40’ Kouassi – per mettere al sicuro i tre punti. La Cuoiopelli perde ancora, dice addio alle possibilità di agganciare il Tuttocuoio, che ora è a otto punti di distanza, e deve guardarsi le spalle dal ritorno imperioso del Camaiore e dello stesso Zenith (un solo punto dietro), Massese e Montespertoli (a due punti). Nel girone di ritorno la Cuoiopelli ha conquistato appena sette punti in otto partite (due vittorie, un pareggio e cinque sconfitte). Una media da zona retrocessione. Le assenze degli infortunati Colombini e Cavallini (rientrato ieri dal primo minuto) hanno pesato come macigni nella testa di tutti gli altri e la cronica difficoltà a mandare in rete le punte sono le spiegazioni principali ai guai biancorossi.