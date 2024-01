Cuore Progresso Un punto che vale doppio

Pareggio a reti bianche per il Progresso di Matteo Vullo che, al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, impatta contro la diretta rivale per la salvezza Sangiuliano City dopo essere stato costretto a giocare quasi tutta la ripresa in inferiorità numerica. Grazie a questo punto, i rossoblù salgono a 18 mantenendosi al quartultimo posto. Il primo squillo è di marca ospite: al 4’, sugli sviluppi di una veloce ripartenza, Vassallo scende sulla destra e mette in mezzo un pallone che l’accorrente Mutton non riesce a spedire in rete dall’altezza dell’area piccola. Due minuti più tardi, sul fronte opposto, è un bolide di Mele da oltre 20 metri che costringe il portiere ad un autentico miracolo all’incrocio dei pali. Al quarto d’ora, al termine di un bello scambio con Mele, è Selleri a lasciar partire una conclusione mancina che sibila il palo. Passa appena un giro di orologio e la formazione lombarda costruisce una nitida palla-gol: Cogliati salta tre uomini con una pregevole serpentina e appoggia per Qeros che, a tu per tu con Bizzini, gli calcia clamorosamente addosso. Alla mezz’ora serve un altro provvidenziale intervento dell’estremo difensore di casa per respingere un tiro a botta sicura di Mutton. La pressione degli ospiti si fa estenuante e, al 32’, sale per l’ennesima volta in cattedra Bizzini, bravissimo a dire di no ad una conclusione ravvicinata di Cogliati. Poco prima dell’intervallo ci prova ancora una volta Selleri con un rasoterra che fa la barba al palo. A inizio ripresa il Progresso protesta per un possibile penalty su Cancello, ma le recriminazioni vere e proprie arriveranno al 7’ quando Mele viene espulso direttamente dall’arbitro per un fallo su Milan che avrebbe meritato il semplice cartellino giallo. Nonostante l’inferiorità numerica, i rossoblù non si scompongono e, all’11’, un controbalzo dal limite di Corzani manca di un soffio la traversa. Al 27’ arriva la migliore occasione ospite: al termine di una furibonda mischia in area, la sfera giunge sui piedi di Mutton che calcia a lato.