Curva Cisa sold-out: tifosi carrarini pronti a colorare Mantova di gialloazzurro

Quasi 900 biglietti “bruciati“ in poche ore. La “Curva Cisa“ dello stadio “Danilo Martelli“ venerdì sera sarà sold-out. A questo punto possiamo sbilanciarci perché con due giorni interi ancora a disposizione non ci dovrebbero essere dubbi che la quarantina di tagliandi ancora disponibili in prevendita verranno acquistati. A Mantova, dunque, ci sarà uno spicchio di stadio completamente colorato di gialloazzurro: quello del settore ospiti. Non c’è giorno lavorativo che tenga. Il popolo carrarino vuole esserci per questa penultima di campionato che potrebbe sancire aritmeticamente la salvezza della compagine marmifera. Un migliaio di supporters macinerà altri 400 chilometri, tra andata e ritorno, per restare vicino alla squadra e magari festeggiare con lei un altro traguardo eccezionale. Anche per la tifoseria carrarina sta arrivando in porto un campionato impegnativo che l’ha vista vincere su ogni campo per il suo tifo gagliardo e la presenza massiccia anche in stadi davvero difficili da raggiungere. In ottica formazione si va verso il forfait di Marco Bleve che in questi pochi giorni sembra non riuscire a recuperare dal nuovo infortunio che lo ho colpito.

Vista la squalifica di Fiorillo tra i pali si scalda Ravaglia, imprevisto protagonista di questo finale di stagione. Calabro potrà tornare a schierare la difesa tipo col rientro di Imperiale. In avanti da valutare le condizioni di Finotto recuperato in extremis contro il Modena e costretto a giocare tutta la gara in dieci contro undici.

Gianluca Bondielli