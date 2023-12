Curva mare esaurita. Sono già 3204 i biglietti venduti

Sono già 3204 i biglietti venduti per la partita di domenica fra Cesena e Torres in programma alle 14 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. Curva Mare già esaurita e tutti gli altri settori che vanno piano piano riempiendosi lasciando ipotizzare un colpo d’occhio dello stadio proprio come nelle grandi occasioni.

Finora sono stati venduti anche 412 tagliandi agli ospiti sardi e potrebbe non essere finita qui.

Ricordiamo che i biglietti sono in vendita online sul sito vivaticket.it oppure al Coordinamento (oggi, domani e sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19; domenica 9-12.30).