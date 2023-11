Cusin trascina le Comore. Battuto anche il Ghana

di Matteo Marzotti

AREZZO

"Sogno Mondiale? Aspettiamo a dirlo, sono molto prudente visto che siamo solo all’inizio, ma di certo non mi aspettavo un avvio come questo". Parole di Stefano Cusin, l’allenatore che da Castiglion Fiorentino è partito alla volta delle Comore lo scorso ottobre. L’ennesima avventura del giramondo del pallone - spesa ad allenare squadre come l’under 20 del Camerun, il Congo, passando per campionati come quelli di Bulgaria, Libia, Arabia Saudita, Sudan del Sud - è in un arcipelago al largo del Mozambico, nell’Oceano Indiano: le isole Comore. Poco più di 730mila abitanti e una passione oggi travolgente per il calcio grazie anche a Cusin. "Sapevo che il livello della squadra era buono - spiega il tecnico - nel 2021 erano arrivati agli ottavi di Coppa d’Africa contro il Camerun e furono fermati più dal Covid che dagli avversari". A metà ottobre in Francia - visto che la maggior parte di calciatori selezionati provengono dalle serie A e B di Francia, Germania e altre nazioni europee - ecco il successo in amichevole, all’esordio per Cusin, contro Capo Verde 2-1. La scorsa settimana invece è scattata la corsa per il mondiale con le gare di andata del girone di qualificazione. Debutto vincente contro la Repubblica Centraficana per 4-2 davanti ad uno stadio con oltre 14mila spettatori.

Quattro giorni dopo ecco il Ghana, una nazionale tra le più conosciute, che ha preso parte anche all’ultimo Mondiale. "I ragazzi sono stati davvero bravi anche perchè abbiamo cambiato modulo, dal 4-2-3-1 al 4-3-3 eppure hanno saputo applicarsi al meglio contro un avversario quotato - spiega Cusin - e poi Myziane Maolida, attaccante dell’Herta Berlino cresciuto in Francia, ha segnato un gol fantastico: ha preso palla quasi a centrocampo ed evitando quattro avversari è arrivato al limite dell’area mettendo la palla nell’angolino. Poi ci siamo messi nel finale con il 3-5-2 per portare a casa il risultato". Terza vittoria di fila: mai prima d’ora le Comore c’erano riuscite e soprattutto andando a battere il Ghana. Immagini e foto raccontano via social la serata di festa sull’isola principale. Ieri i calciatori hanno lasciato la capitale per rientrare in Europa, nei rispettivi club, ma prima hanno avuto modo di donare al capo di stato, Azali Assoumani, una maglia della nazionale. E proprio il presidente si è fermato a colloquio con Cusin. "Mi ha invitato a raggiungerlo al palazzo presidenziale - racconta il tecnico - che dire, sono emozionato. È davvero un ottimo avvio. La strada è lunga, piena di ostacoli, ma si è creato un entusiasmo davvero speciale".