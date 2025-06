Cutolo: "Niente spese folli ma vogliamo la B". Arezzo, presto si decide il futuro di Pattarello

di Andrea Lorentini

Il nuovo portiere, i rinforzi in difesa, i profili per il centrocampo, le scelte in attacco, i tagli di quei giocatori che non fanno più parte del progetto. Nello Cutolo fa il punto a 360 gradi sul mercato dell’.

Direttore, perché la scelta di Venturi per la porta?

"E’ un giocatore che abbina qualità ad esperienza. Non dimentichiamo che ha già vinto la categoria e quindi porta anche una mentalità vincente. Ha caratteristiche che soddisfano la richiesta del mister. Confidiamo di poterlo ufficializzare già inizio prossima settimana".

C’è il rischio di aprire un dualismo con Trombini?

"Faccio una premessa fondamentale: c’è grande stima nei confronti di Luca per quello che ha dimostrato in questi anni. L’arrivo di Venturi non significa che Trombini possa andare via, ma che vogliamo alzare la competitività in ogni ruolo, compreso il portiere".

Per i terzini si sono fatti i nomi dei vari Quirini, Russo e Tito. Conferma l’interesse?

"Sono giocatori interessanti che abbiamo sondato e che stiamo attenzionando. Soprattutto Quirini e Russo sono giovani, ma già pronti. Tito ha fatto un ottimo campionato a Terni, ma non è in cima alle preferenze".

Al centro della difesa uno o due acquisti?

"Ad oggi direi uno. Poi vediamo cosa proporranno le dinamiche di mercato più avanti".

Coppolaro e Redolfi sono due obiettivi?

"Non solo loro. Abbiamo una lista sulla quale stiamo ragionando".

Masetti e Del Fabro partiranno?

"Masetti lo riscatterà la Pianese e va bene così. Dario è sul mercato e valuteremo".

Ci sono situazioni da definire come quelle di Coccia, Santoro e Settembrini. Cosa può dirci?

"Proprio nei prossimi giorni parlerò con loro. La società deve fare delle scelte insieme allo staff tecnico. Coccia, ad esempio, ha richieste di mercato e bisogna anche capire se c’è la volontà di mettersi in competizione".

A centrocampo che profilo state cercando?

"Sicuramente una mezz’ala di struttura che porti fisicità e gol. Poi faremo una riflessione su un’alternativa a Guccione". Bianchi è in uscita?

"Si, stiamo definendo la cessione al Picerno".

Ci sono novità sul futuro di Pattarello?

"Al momento no. Siamo alla finestra. Stiamo parlando per un eventuale prolungamento, così come in caso arrivi una proposta che riteniamo congrua. E’ un giocatore attenzionato". Conta di definire la sua situazione prima dell’inizio della preparazione?

"Sarebbe un bene per tutti, ma poi è più facile che si arrivi fino a Ferragosto. Non escludo che prossima settimana ci rivedremo con i suoi agenti per fare il punto della situazione".

Esclude un possibile arrivo di Cicerelli?

"Direi di si. Non è nella nostra filosofia. Miglioreremo la squadra, ma senza spese folli. Vogliamo andare in B, ma con le idee".

Bianchi, Italeng, Stuckler, Zoma, Luciani sono attaccanti che segue?

"Sono tutti giocatori interessanti e di prospettiva. Detto questo confermo che puntiamo fortemente su Ravasio".

Tra i bomber di esperienza, c’è Ferrari svincolato.

"In questo momento è prematuro. Vediamo da qui a fine mercato. Gaddini? Ha richieste al tempo stesso è oggetto di nostre riflessioni. Vedremo".