Cutolo: "Siamo forti, ma è ancora lunga. La Ternana? Costruita per i primi posti"

di Andrea Lorentini

"La vittoria di Ravenna ci dà ulteriore consapevolezza della nostra forza, ma non cambia assolutamente nulla rispetto a quello che è il nostro focus e cioè che dobbiamo proseguire nel percorso che abbiamo intrapreso da inizio stagione di continua crescita per stare lassù fino alla fine". Il ds Nello Cutolo si gode il primato solitario in classifica ritrovato dopo il 3-0 inflitto ai romagnoli nello scontro diretto e i tre punti di vantaggio sulle inseguitrici, ma mantiene i piedi per terra. "Dobbiamo continuare a pensare una partita alla volta senza guardare troppo in là. Adesso il nostro obiettivo è la trasferta di Terni".

Nove vittorie su dieci partite. Se l’aspettava?

"Ci speravo di partire forte e di poter avere a questo punto del campionato qualche lunghezza di vantaggio. Ci sono altre due squadre, Ravenna e Ascoli che stanno facendo altrettanto bene a testimonianza che è un girone equilibrato e tosto".

A Ravenna avete, però, mandato un messaggio chiaro alla concorrenza.

"Sono orgoglioso di questi ragazzi. C’è compattezza, unione di intenti. Dal primo all’ultimo. Dobbiamo cavalcare l’entusiasmo che ci circonda e ci accompagna grazie ad una partecipazione collettiva della città".

Queste prime dieci giornate stanno confermando anche la bontà delle scelte estive. "L’obiettivo era migliorare ulteriormente un gruppo già solido con innesti mirati e le priorità di mercato che ci eravamo prefissati le abbiamo centrate tutte. Il mister poi è stato bravo nella gestione e nell’inserimento graduale dei nuovi che stanno cominciando a dare un apporto significativo. L’aspetto che mi rende maggiormente soddisfatto è il modo in cui questa squadra si allena. Il livello in settimana è sempre molto alto e questo fa la differenza poi nel preparare le partite e tradurre in campo il lavoro settimanale".

Con il prolungamento di Gigli ha completato i rinnovi.

"Proseguire insieme a Guccione, Mawuli, Chierico e Gigli faceva parte della programmazione per portare avanti un gruppo omogeneo. Sono state tutte trattative molto rapide perchè c’è stata volontà da entrambe le parti di allungare il rapporto". L’unico neo l’infortunio di Dezi.

"Un vero peccato. Con l’allenatore lo vedevamo in preparazione ed eravamo certi che avrebbe fatto un’ottima stagione. Ce la siamo un pò tirata. Jacopo lo aspettiamo. E’ un giocatore importante sia sotto il profilo tecnico che umano. Quando si riunirà al gruppo poi faremo le opportune valutazioni d’accordo con il calciatore".

Tornando all’attualità del campo, sabato vi aspetta un altro esame difficile a Terni.

"La Ternana si è ripresa dalle vicissitudini dell’estate e alla fine del mercato ha allestito un organico di valore. Donati, Capuano, Vallocchia, Dubickas e lo stesso Pettinari sono elementi importanti per la categoria. Sappiamo che può diventare una concorrente per l’alta classifica".