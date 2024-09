Da oggi si ricomincia a fare sul serio. Debutto ufficiale per venti squadre

Debutti ufficiali per le 20 reggiane fra Eccellenza e Promozione con i match dei rispettivi quadrangolari di Coppa Italia (ore 16.30).

Fra gli 8 derby di giornata, impareranno a conoscersi Arcetana e Correggese di fronte, sempre ad Arceto, anche fra una settimana in occasione della prima giornata di Eccellenza.

Fari puntati sul classico Fabbrico-Rolo a cui gli ospiti si presenteranno dopo il tradizionale mini ritiro di Pinzolo svolto durante questa settimana.

Sfida tutta rossoblù fra matricole al "Torelli" fra lo Sporting Scandiano, balzato al piano di sopra grazie all’hurrà nella Coppa Italia di Promozione, e la neo-promossa Vianese targata Sarnelli che potrà contare anche sul recente innesto Riccardo Vaccari, centrocampista classe 2002 in arrivo dalla Correggese.

La seconda stagione del trainer Andrea Fontana in sella al Brescello Piccardo, out la new-entry Mastaj infortunato, parte dalla trasferta contro il rivoluzionato Colorno.

In Promozione spicca il derbyssimo Luzzara-Boretto: i rinnovati locali presentano in attacco la new-entry estiva Ennamli, grande ex di turno così come il tecnico Marco Iotti.

Derby ceramico fra l’ambizioso Castellarano e il ripescato Casalgrande. La matricola assoluta Masone assaggia la Promozione ospitando la collaudata Sanmichelese del riconfermato trainer Nunzio Azzurro.

La rinnovata Bagnolese inizia dal Fratelli Campari contro la Riese che inaugura così il Nazzani-bis. Dopo aver accarezzato per diversi mesi l’immediato ritorno in Eccellenza, il Bibbiano/San Polo riceve la matricola Monticelli del guardiano ex di turno Francia e del bomber reggiano Ligabue, prelevato dal Luzzara.

Nel suo fortino del "Notari" il Montecchio, reduce dalla bruciante retrocessione ai play-out contro la Fidentina, incrocia il Vezzano. Serve una tripla per Campagnola-Sammartinese, formazioni entrambe traslocate dal girone A al girone B.

Curiosità per il trainer modenese Consoli (ex Castelnuovo Rangone) al timone del Baiso/Secchia che attende i formiginesi dello Smile.

Il programma

Coppa Italia Eccellenza

Girone 2: Borgo San Donnino-Fidentina; Colorno-Brescello Piccardo. Girone 3: Arcetana-Correggese; Fabbrico-Rolo. Girone 4: Real Formigine-Terre di Castelli; Sporting Scandiano-Vianese.

Coppa Italia Promozione

Girone 3: Bibbiano/San Polo-Terme Monticelli a San Polo d’Enza; Montecchio-Vezzano. Girone 4: Sorbolo Biancazzurra-Carignano; Luzzara-Boretto. Girone 5: Castellarano-Casalgrande; Masone-Sanmichelese. Girone 6: Bagnolese-Riese; Campagnola-Sammartinese. Girone 8: Baiso/Secchia-Smile; Fiorano-Colombaro.

Su tutti i campi verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Dorindo Sanguanini, dirigente modenese della Federcalcio regionale scomparso ad inizio agosto, ma molto conosciuto anche nel reggiano.

Domenica prossima in campo anche Prima, Seconda e Terza categoria che inizieranno con gli impegni di Coppa.