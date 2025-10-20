Dagli spogliatoi. Ciampelli: "Peccato, preso gol nell’unico calo di tensione»

"Un gran peccato": esordisce così, nella sua analisi post partita, il tecnico del Sansepolcro, Davide Ciampelli. "Abbiamo preso gol negli unici trenta secondi in cui abbiamo allentato la tensione – spiega –: il Siena è una squadra che ti porta allo stremo, sia da un punto di vista fisico che mentale. Usciamo da questa partita e da quella di domenica scorsa, con il Prato migliorati da come le abbiamo iniziate; non abbiamo conquistato neanche un punto, ma la consapevolezza che abbiamo avuto la forza, con le nostre armi, di aver fatto la partita contro due squadre forti che, pur diverse tra di sé, fanno un campionato diverso dal nostro, sono di un’altra categoria".

"Nella prima parte di gara siamo stati forse un po’ troppo bassi – aggiunge Ciampelli –, anche se il palleggio dei bianconeri ti porta proprio ad abbassarti. Abbiamo quindi poi scelto di togliere profondità: siamo stati bravi, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare e abbiamo avuto le palle che pensavamo ci capitassero. Purtroppo in questo momento ci manca un po’ di lucidità sotto porta. La partita, dal punto di vista delle occasioni da gol, è stata equilibrata. Vanno comunque fatti i complimenti al Siena per quello che sviluppa in campo".

A.G.