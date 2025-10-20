Dagli spogliatoi. Il portiere bianconero: "Una vittoria così è ancora più bella»

È un classe 2007, Mattia Michielan, ma ha personalità da vendere. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, alla prima esperienza tra i grandi, ha contribuito, con parate di altissimo spessore, ai successi bianconeri, a trascinare la Robur in vetta alla classifica.

"È stata una partita difficile, in cui abbiamo tenuto la palla – ha dichiarato il portiere bianconero –: non riuscivamo a trovare gli spazi per colpire. Poi, proprio nel finale, abbiamo trovato il gol da tre punti: una vittoria così è ancora più bella, ce la siamo goduta ancora di più". Grande la parata su Bocci. "Diciamo che mi è andata bene – ha sorriso l’estremo difensore –, nel senso che sarei anche potuto uscire prima, come ho fatto qualche minuto dopo, ma l’importante è che la palla non sia entrata".

Il bianconero ha quindi descritto il suo passaggio nel mondo dei grandi. "Passare da un settore giovanile a una prima squadra non è facile – ha commentato il bianconero –, il livello è più alto. L’impatto fisico è completamente diverso. La Serie D poi è una categoria difficile. Se mi aspettavo una partenza così del Siena? Lo speravo e me l’aspettavo: dai primi giorni di ritiro ho notato, da parte della squadra, una grande forza, una grande applicazione nel lavoro".

"L’obiettivo del nostro gioco – ha aggiunto ancora il portiere bianconero – è tenere palla il più possibile per far sì che gli avversari abbiano minori possibilità di farci male. A volte subiamo qualche palla in profondità in cui mi trovo a tu per tu, ma è un rischio che corriamo consapevolmente. Un paio di azioni a partire ci possono stare. Il compito del portiere è di stare attento, anche se non è coinvolto nell’azione, per essere pronto, sapendo che puoi toccare un pallone, ma quello decisivo. Di Vincenzo? Siamo molto amici, ci alleniamo serenamente".

A.G.