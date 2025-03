Dal campo. Al lavoro per recuperare. Morosi e Di Gianni

La partita del Franchi con il Terranuova Traiana è ancora lontana, ma la Robur, al Bertoni dell’Acquacalda, continua a lavorare per mettere benzina nel motore, in vista del match con i biancorossi e dell’ultima tappa della stagione regolare 2024/2025, in cui si decideranno le sorti del campionato. Mister Magrini spera, in questi giorni di lento avvicinamento, di poter recuperare i bianconeri al momento in infermeria, Morosi e Di Gianni. La loro presenza o meno influirà e non poco, nel ‘gioco’ degli under. In particolare quella del terzino destro – impiegato con grande continuità dal tecnico bianconero – in considerazione anche della certa assenza di Di Paola, costretto a fermarsi per squalifica (un turno: diffidato, è stato ammonito a San Giovanni Valdarno). L’altro terzino sinistro in organico, Ricchi, ha infatti terminato anticipatamente la stagione. La defezione di Di Paola regalerà la maglia titolare a Pescicani (l’unico 2005 rimasto a disposizione), salvo che il mister non decida di schierare il 2006 Carbè (ipotesi poco probabile). Di Gianni, anche dovesse recuperare, dovrebbe partire dalla panchina. Potrebbe invece tornare abile e arruolabile Lollo che, dopo il lungo stop, sta riprendendo in questi giorni a lavorare regolarmente con i compagni.