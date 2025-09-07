Dal campo. Arruolati i giocatori della Primavera

A mister Filippo D’Alesio non resta che attendere. Il nuovo, o vecchio allenatore del Rimini, come si preferisce, si presenta davanti ai giornalisti per la conferenza della vigilia senza sapere se la partita si giocherà e senza nemmeno sapere, eventualmente, con quale squadra affronterà gli umbri. Perché il Rimini, diciamolo, oltre a non avere uno stadio, a ieri non aveva nemmeno una rosa di giocatori di prima squadra. Cosa ben più grave.

"Dobbiamo fare di necessità virtù – dice D’Alesio che è tornato al timone al posto del dimissionario Braglia – Poi sappiamo che rispetto alla Ternana abbiamo giocatori catapultati in un mondo diverso. Dobbiamo provare a difenderci con le unghie, cercare di portare la partita fino alla fine. Dobbiamo essere consapevoli che le difficoltà con i ragazzi della Primavera ci saranno. Se avessimo tutti a disposizione sarebbe meglio, non posso essere disonesto".

I giocatori del gruppo storico rimasti (sei in tutto) diventano quattro visti gli infortuni di De Vitis e Fiorini. Il resto del gruppo è composto dai nuovi arrivati, ma per tutti a ieri mancava il visto di esecutività. Preallertati i ragazzi della Primavera biancorossa.