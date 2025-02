Dal campo. Buscè ritrova la difesa quasi al completo

Metabolizzato il pareggio con il Perugia, quello che più di ogni altro in quest’ultimo periodo ha lasciato l’amaro in bocca, il Rimini ha messo il mirino sull’Ascoli che sabato sera (calcio d’inizio alle 19.30) si presenterà al ’Neri’. E nel secondo impegno casalingo consecutivo i biancorossi hanno intenzione di fare tesoro dei progressi, ma soprattutto di prendersi quella vittoria che manca tremendamente in Piazzale del Popolo. Il mercato e un’infermeria che si sta svuotando permetteranno ancora una volta a mister Buscè di avere più scelta di uomini. Infatti, con ormai più di qualche allenamento nelle gambe, anche Falbo, Gorelli e De Vitis potranno giocarsi le proprie chance per rientrare nell’undici iniziale. Ieri la ripresa degli allenamenti per iniziare a mettere a fuoco un avversario che nelle ultime settimane, classifica alla mano, si è fatto sotto.