Dal campo. Delcarro e Marchesi adesso scalpitano

Anche contro la Fermana sabato sera al ’Romeo Neri’ Emanuele Troise potrà godersi una scelta piuttosto ampia negli uomini. Soltanto Tofanari resta ai box per infortunio. Per il resto il tecnico campano ora può godersi anche una discreta concorrenza a centrocampo dove stanno correndo forte per raggiungere la condizione migliore Delcarro e Marchesi. Tanto che entrambi sono in lizza per una maglia nell’undici iniziale contro i marchigiani. Abbondanza anche in zona gol, ma c’è da scommettere che Troise cambierà il meno possibile contro la Fermana, nella gara che dà il via al tour de force che porterà alla sosta natalizia. Il tridente formato da Lamesta, Morra e Cernigoi dà ampie garanzie e non soltanto in termini di gol realizzati. Meno scelta in difesa dove per Troise le scelte sono non obbligate, ma decisamente meno abbondanti. Almeno per il momento.