Dal campo. Falbo, due settimane di stop

Ripresa immediata ieri sul sintetico del ’Romeo Neri’ per capitan Colombi e compagni. Da mettere nel mirino c’è la Spal alla quale domenica (calcio d’inizio alle 17.30) il Rimini andrà a fare visita a Ferrara. Buscè tiene sott’occhio le condizioni di suoi. Dovrà saltare anche le prossime gare di campionato Falbo. Il mancino biancorosso, infatti, appena rientrato da un infortunio, è ancora ai box a causa di un altro fastidio muscolare. Un guaio che dovrà curare almeno per le prossime due settimane, prima di poter tornare a correre insieme ai compagni. Niente di preoccupante per Vitali. Il numero uno che in Coppa Italia mister Buscè ha schierato dal primo minuto contro il Trapani è stato costretto a lasciare il posto nella ripresa a Colombi a causa di un colpo ricevuto. Un brutto colpo che, comunque, il portiere dovrebbe smatire nel giro di un paio di giorni. Per il resto tutti abili e arruolati pensando alla trasferta di Ferrara, altra gara decisamente importante sul cammino dei biancorossi.