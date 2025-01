Dal campo. Gorelli e Falbo non recuperano

Il mercato da una parte, la gara con la Lucchese dall’altra. E si avvicina a grandi passi la quarta sfida del girone di ritorno. Con il Rimini che è ancora a caccia del primo successo dopo il giro di boa. Sabato al ’Neri’ arriva la Lucchese e mister Buscè è costretto a fare i conti con le solite assenze. Niente da fare per Gorelli e Falbo. I due difensori avranno bisogno ancora di qualche giorno di tempo prima di poter tornare a correre con i compagni, dopo i rispettivi infortuni. Niente Lucchese anche per Lepri che contro i toscani sconterà la seconda delle due giornate di squalifica rimediate, dopo l’espulsione nel finale del match in casa dell’Entella. Quindi, la lista dei convocati diventa più ricca non grazie ai rientri, ma grazie al mercato di riparazione che ha reso più abbondante la rosa a disposizione di mister Buscè.