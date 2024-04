Dal campo. Megelaitis quasi al top,. Langella resta ai box

Una giornata di riposo e poi subito tutti in campo per iniziare a lanciare lo sguardo sulla Carrarese, prossima e terz’ultima avversaria del Rimini in campionato. Una trasferta complicata quella che domenica (inizio alle 18.30) toccherà a Colombi e compagni in Toscana contro la terza della classe, ora tallonata dal Perugia, dopo l’ultimo ko sul campo della Recanatese. Una gara per la quale Emanuele Troise conta di ritrovare qualche pedina in mezzo al campo. Certamente ci sarà Megelaitis che contro la Vis Pesaro ha già iniziato a mettere qualche minuto nelle gambe, ma presumibilmente tornerà nella lista dei convocati anche Marchesi, out ormai da qualche mese. Niente da fare, invece, per Langella, Iacoponi e Malagrida, tutti ancora non vicinissimi al rientro. Rientro certo, invece, quello di Gigli che ha appena scontato una gara di squalifica.