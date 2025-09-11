Dal campo. Menghi ancora fuori. In avanti Noccioli dal primo minuto

Prosegue, al campo Bertoni dell’Acquacalda, la preparazione della Robur. Per i bianconeri, ieri, doppio appuntamento: sessione sul campo al mattino, sessione video nel pomeriggio. Nessuna novità dall’infermeria bianconera: per la trasferta in casa dell’Orvietana, mister Bellazzini, ancora squalificato e sostituito in panchina dal vice Lelli, dovrà rinunciare a Matteo Menghi già assente, per un problema al polpaccio, per la sfida di domenica scorsa con il Tau Altopascio, debutto dei bianconeri in campionato.

Pertanto, nel reparto offensivo, non dovrebbero esserci grandi novità, con l’impiego di Noccioli dal primo minuto. Anche a centrocampo potrebbero trovare spazio gli stessi uomini visti all’opera al Franchi quattro giorni fa. In difesa a sgomitare è Daniele Cavallari: il ballottaggio è con Zanoni, che contro il Tau Altopascio ha vestito la maglia titolare. La preparazione di Somma e compagni, in vista della sfida allo stadio Muzi, proseguirà, sempre all’Acquacalda, oggi con un allenamento mattutino. Sessioni mattutine anche domani e sabato, quando è in programma la seduta di rifinitura.