Dal campo. Resta in infermeria soltanto Semeraro

Organico quasi al completo per mister Buscè pensando alla gara di sabato al ’Neri’ contro l’Ascoli (calcio d’inizio alle 19.30). Il tecnico del Rimini dovrà ancora una volta rinunciare a Semeraro, alle prese con il mal di schiena ormai da qualche settimana. Ma ritroverà, ormai con più di qualche allenamento completo nelle gambe, Falbo che potrà tornare a occuparsi della corsia mancina facendo così traslocare Longobardi sulla sua fascia di competenza, quella destra. Più soluzioni per il tecnico dei biancorossi anche al centro della difesa considerando che pure De Vitis e Gorelli sono ormai abili e arruolati a tutti gli effetti. Senza poi parlare delle maggiori alternative a disposizione di Buscè tra centrocampo e attacco, tra acquisti e giocatori che stanno tornando in condizione. E serviranno tutti a Buscè i suoi uomini per uscire da questo inizio di 2025 non esattamente brillante.