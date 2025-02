Dal campo. Restano ai box anche. Vitali, Semeraro e Falbo

Insieme a capitan Colombi domani sera si accomoderanno sugli spalti del ’Romeo Neri’ anche Falbo, Semeraro e Vitali. Insomma, il destino si è accanito contro il pacchetto dei portieri e la fascia mancina. Buscè corre ai ripari. In porta ci va il terzo Ferretti e sulla corsia mancina continua a correre Longobardi, come da qualche settimana a questa parte. Cosa per altro riuscita anche piuttosto bene al terzino pescarese. Per il resto solo abbondanza nelle scelte e l’ultima parola spetterà al campo questo pomeriggio nell’allenamento di rifinitura. Facile pensare che in attacco possa tornare Parigi contro la squadra della sua città. Al suo fianco potrebbe esserci Gagliano che domenica scorsa a Ferrara ha realizzato il suo primo gol in biancorosso. Ma una chance potrebbe riaverla anche l’ultimo arrivato Leonardi, ormai a suo agio con i nuovi compagni.