Dal campo. Sabato si riparte con il Gubbio e l’entusiasmo è sotto i tacchi

Il debutto in campionato è dietro l’angolo e da casa Rimini nessuno batte un colpo. Piccole prove di normalità soltanto sul campo, al ’Romeo Neri’, dove ieri pomeriggio capitan De Vitis e compagni sono tornati ad allenarsi agli ordini di mister Braglia, del suo vice Regini e dello staff. Loro gli unici presenti allo stadio, ma c’è chi è convinto che a guidare la macchina dal punto di vista tecnico sia sempre Luca Nember, il direttore sportivo che qualche settimana fa aveva rinunciato all’incarico dopo, a suo dire, essere stato aggredito da un gruppetto di tifosi. Nember non è al ’Neri’, mentre in sede sembra stia lavorando il segretario Filippo Marra Cutrupi, seppur il suo arrivo non sia mai stato ufficialmente annunciato dal club di Giusy Anna Scarcella (anche lei uscita dai radar). Nessuna traccia nemmeno del presidente Espedito Siniscalchi e del suo vice.

L’unico contatto con il ’mondo’ la gestione Building Company negli ultimi giorni lo ha avuto sui social con gli annunci di Pietro Tamai come nuovo responsabile del settore giovanile e Sebastiano Franco confermato come punto di riferimento del settore femminile del club. Stop. In tutto questo caos i giocatori pensano al Gubbio, ma magari non dimenticano di aver dato una sorta di ultimatum alla nuova società chiedendo entro metà di questa settimana il pagamento degli stipendi del mese di luglio. Quelli a loro dovuti e che solo a livello di scadenza federale possono essere pagati entro il mese di ottobre. Dicevamo del Gubbio. Difficile pensare al calcio giocato in queste condizioni. Eppure i primi novanta minuti di campionato sono lì dietro l’angolo. Braglia potrà debuttare sabato (a proposito, il calcio d’inizio sarà alle 21) sulla panchina del Rimini? Anche questo non è dato a sapersi perché fino a ieri non si aveva nessuna notizia dell’ormai tristemente nota fideiussione di 420.000 euro indispensabile per dare il via libera ai nuovi contratti stipulati dal club. La rosa resta di 15 giocatori, al netto di quelli che con il Gubbio non potranno essere in campo perché infortunati. È ancora il caso del portiere Vitali, alle prese con un guaio a un dito di una mano. Avere un bollettino medico è praticamente impossibile. Si scoprirà tutto sabato al ’Neri’, sempre che ci sia qualcuno ad aprire i cancelli.