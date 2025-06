Dal Canaletto alla maglia della nazionale. Il volo di Luca Ranieri: "E’ il nostro orgoglio"

Un nuovo importante traguardo raggiunto dal calciatore spezzino Luca Ranieri che, dopo il forfait di Alessandro Buongiorno, è stato convocato in nazionale dal commissario tecnico Luciano Spalletti per i match di qualificazioni ai mondiali. Per il difensore della Fiorentina si tratta della prima convocazione in azzurro. Grande la soddisfazione in casa Canaletto Sepor, società che ha visto crescere il ragazzo e lo ha spinto verso esperienze di alto livello. "Per noi è un orgoglio – afferma la presidente Sabrina Benassi – sapere che un nostro ragazzo ha spiccato un volo così alto. Sono entusiasta di vedere la sua crescita, così come quella di altri nostri ex giocatori. Siamo una società dilettantistica che ha potuto offrire un numero elevato di giocatori nei professionisti e questo per noi è motivo di enorme soddisfazione. In più ci fa molto piacere che in nazionale ci sia un po’ di Canaletto, visto che in panchina è presente anche il mister in seconda Marco Domenichini". Ranieri è stato prelevato dal club canarino, dove era allenato nei Giovanissimi da mister Paolo Rossi, che ne ha dato subito intravisto le potenzialità, fra i compagni di squadra c’era Giulio Maggiore, ex capitano aquilotto ora in forza al Bari. Sin da piccolo, oltre alle doti da difensore, Ranieri ha messo in mostra buone qualità d’inserimento, con un ottimo colpo di testa che gli è valso più di un gol in carriera. Una volta passato alla società viola è piano piano riuscito a ritagliarsi i propri spazi. Dopo i prestiti ad Ascoli, Spal e Salernitana è tornato alla Fiorentina, dove inizialmente sembrava avere poco spazio. Con grande dedizione e professionalità ha, invece, convinto il tecnico Vincenzo Italiano a dargli fiducia, ripagandolo con grandi prestazioni. E ora la chiamata in nazionale.

Ilaria Gallione