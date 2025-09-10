Dal Canto promuove l’Arezzo: "La rosa più forte: questa è una piazza che merita la serie B"

di Luca Amorosi

L’ che, negli ultimi anni, è andato più vicino alla promozione in B è la versione 2018/19 allenata da Alessandro Dal Canto, che raggiunse le semifinali playoff venendo eliminato dal Pisa nel doppio confronto. Di tempo ne è passato, ma il tecnico veneto ha mantenuto un legame forte con la piazza, tanto che ha seguito le prime due uscite stagionali del Cavallino allo stadio.

Dal Canto, che idea si è fatto di questo ?

"Posso giudicare solo da esterno, ma ritengo che sia stata allestita una squadra molto forte, anzi sulla carta la più forte. Nel calcio non si può mai dire, ed è il suo bello, ma ha tutti gli ingredienti per fare un grande campionato".

In panchina c’è sempre Bucchi, lo conosce?

"Sì, siamo della stessa generazione: in campo siamo stati avversari tante volte, ma fuori siamo amici. È un allenatore molto capace e sono contento che abbia trovato una realtà solida come , una sorta di mosca bianca ormai nel panorama della serie C".

L’ di oggi le ricorda un po’ il suo?

"Sì, è un paragone che ci può stare: io e Bucchi ci somigliamo come proposta. Lui forse ha una rosa ancora più profonda a disposizione, ma sono due squadre simili. Anche la mia era molto forte: raramente ho ritrovato tanti giocatori con quell’intuito di calcio negli anni a venire. Però quell’organico non era stato allestito per andare in B e ci è mancato qualcosa: il Pisa si dimostrò più attrezzato e forse lo era anche la Triestina, avessimo superato il turno. Non ho rimpianti: conservo solo bei ricordi di quella stagione".

In rosa c’era Nello Cutolo. Si aspettava un futuro da direttore?

"No, al tempo non lo potevo prevedere, forse ancora non stava neanche pensando a cosa avrebbe fatto dopo. Posso dire, però, che è sempre stata una persona seria, competente, con cui poter dialogare in ogni momento. Ha scelto una carriera difficile ma è già molto bravo, non a caso ha allestito una rosa eccelsa. Lo diventerà sempre di più con l’esperienza".

Contro la Juve Next Gen che partita si aspetta?

"Complicata e da prendere con le molle. È una squadra che ha tantissimo talento, dei giovani che possono essere i campioni di domani e un allenatore che conosce la categoria. Può pagare la mancanza di esperienza, ma tra le squadre Under 23 è quella che si è calata di più nella serie C, visto che la fa ormai da tanti anni".

Che ne pensa delle squadre B?

"Allenavo la Primavera della Juve quando nacque la Under 23: mi proposero la panchina, ma temevo che se non fosse partito il progetto sarei rimasto a piedi, quindi accettai proprio l’. Posso solo parlare dell’ambiente Juve, che è di assoluto livello. Capisco le proteste delle tifoserie italiane, ma ci vedo anche degli aspetti positivi: sicuramente per le società che le fanno, ma molto meno per il movimento, perché i ragazzi più bravi che prima andavano in prestito ora restano lì".

Un ultimo commento sull’?

"Mi auguro che faccia bene e ne sono convinto. Sono rimasto molto legato alla piazza, alla città e alle persone in società. Se l’ambiente resterà sereno e unito anche nei momenti di difficoltà, arriverà sicuramente in alto".