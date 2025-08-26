"Dal Mazza belle sensazioni. Il Mesola meritava di più"

Il gol della vittoria spallina oltre il recupero assegnato brucia ancora, "ma torniamo da Ferrara con sensazioni positive per il prosieguo della campionato". Lo dice il direttore sportivo del Mesola Edoardo Biondi, all’indomani del match di Coppa del Mazza, che aggiunge: "il risultato più giusto per quello che si è visto in campo, con un tempo per parte, sarebbe stato il pareggio per 1-1. La Ars e Labor, ma per me sarà sempre la Spal, è indubitabile che abbia un tasso tecnico dei suoi calciatori superiore a quello della nostra squadra, ma nel secondo tempo sia come prestazione che come organizzazione abbiamo dimostrato di non aver avuto timori referenziali".

Il direttore sportivo del Mesola sottolinea come "in una cornice di pubblico con 3.200 spettatori, ai quali i ragazzi non erano certamente abituati, l’emozione potrebbe aver giocato qualche scherzo, ma dopo un primo tempo di contenimento nella ripresa abbiamo certamente meritato il pareggio, che sarebbe stato il risultato più giusto".

Un grazie lo vuole formulare ai quasi 300 tifosi mesolani che hanno seguito la squadra in trasferta ed aggiunge "spero siano in tanti anche domenica prossima con la prima gara in casa, poiché per la squadra il tifo è sempre l’uomo in più. Mi avessero detto sette anni fa che avrei fatto il direttore sportivo e portato la mia squadra a giocare al ’Paolo Mazza’ contro la Spal – prosegue – davanti a più di 3.000 persone, avrei riso e probabilmente avrei creduto mi volessero prendere in giro".

Sulla rosa messa a disposizione di mister Oscar Cavallari si dice "soddisfatto e fiducioso, ricordo che come abbiamo sempre detto nell’anno del centenario, salire in Eccellenza è già stato straordinario e per questa stagione l’obiettivo sono i 40 punti, che vorrebbero dire la salvezza e per una matricola non credo sia poco.

La squadra è stata costruita con 17 giocatori della scorsa stagione e fra i più rappresentativi cito Di Bari, Valesani, De Angelis, Neffati, Cantelli e confermato Alessio, già con noi lo scorso anno che porterà spessore ed esperienza al gruppo e ai nove innesti".

Infine sull’approccio al campionato "confermo quello che ha sempre dichiarato l’allenatore: andiamo in campo per giocarci la gara contro ogni formazione, rispetto per tutti – conclude Edoardo Biondi – ma timore di nessuno".

E da oggi quindi, testa solamente al campionato. Alla Coppa si tornerà a pensare tra qualche settimana.

cla. casta.