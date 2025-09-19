D’Alesio ’convoca’ i tifosi al derby: "Abbiamo bisogno di sostegno"

Sarebbe bello riuscire ad avere l’entusiasmo di Filippo D’Alesio. L’allenatore del Rimini prende di petto le difficoltà. E in Piazzale del Popolo ce ne sono parecchie. Di tutti i tipi. Il derby con Forlì è storicamente una di quelle partite attese. Questa volta decisamente meno. L’impressione è che i biancorossi debbano contare soltanto su se stessi. "I tifosi ci mancano – non lo nasconde il tecnico abruzzese – Mancano soprattutto a chi, come me e alcuni dei ragazzi, ha vissuto dei momenti magici sotto quella curva. Abbiamo delle difficoltà, una rosa corta e avremmo bisogno di quell’uomo in più". Ma i tifosi della Curva Est non sono disposti a fare sconti alla Building Company e lo hanno ribadito anche ieri sui social. Detto questo, c’è una partita da giocare e c’è una classifica da provare a rimettere a posto. Anche perché l’impresa diventa sempre più ardua. Settimana dopo settimana. "E’ una sfida che si può andare a prendere – eterno portatore di ottimismo D’Alesio – E’ tosta, lo sappiamo, ma non impossibile. Dobbiamo far sì che l’obiettivo non si allontani sempre di più, per il momento". Insomma, occorre iniziare a fare punti per ridurre la penalizzazione. Ma in queste condizioni non è semplice, e lo sa pure D’Alesio. "Abbiamo bisogno di qualche uomo in più – ripete ormai da giorni – capire che così non possiamo farcela. La società sta facendo di tutto per metterci nelle condizioni di farlo. Ma dobbiamo anche essere consapevoli che, a differenza delle altre squadre, noi abbiamo forse dieci giorni di allenamento insieme. Non è solo una questione tattica, è una questione di relazioni affettive, di intensità fisico-atletica. Insomma, siamo indietro". Indietro sotto molti punti di vista e stasera davanti il Rimini si troverà un Forlì che, invece, dal punto di vista della coesione è un asso. "Il Forlì è un avversario da rispettare. E’ una squadra allenata molto bene, che ha un’identità bella e chiara. Non è un caso che l’anno scorso abbiano fatto un grande campionato in D e lo stanno ripetendo anche in Legapro. A conferma che quando si crede in un percorso, quando di hanno dei principi chiari, si crede nel lavoro, al di là di quelli che sono i giocatori si possono andare a sopperire determinate cose proprio con questo. Il Forlì lo sta dimostrando, quindi aspettiamoci una squadra di giocatori affamati".